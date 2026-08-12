Koyun Sürüsüne Kurt Saldırısı
Polatlı'da kurtlar koyun sürüsüne saldırdı, 1 koyun öldü, 3 yaralandı. Çoban köpekleri müdahale etti.
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, merada otlayan koyun sürücüsüne kurtların saldırdığı belirtildi.
Polatlı ilçesi Karaağaç mevkisinde koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Olayda 1 koyun öldü, 3 koyun yaralandı. Kurtlar, çoban köpeklerinin müdahalesiyle kaçarak uzaklaştı. Sürüye saldıran kurtlar, çoban Serdar Koyunca tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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