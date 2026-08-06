Köyüne Dönerek Hayvancılıkla Geçimini Sağladı - Son Dakika
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Köyüne Dönerek Hayvancılıkla Geçimini Sağladı

Köyüne Dönerek Hayvancılıkla Geçimini Sağladı
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Ersin Erbakış, ORKÖY desteğiyle Fevziye köyünde hayvancılık yaparak huzur buldu ve gelir elde etti.

Eğitim ve çalışma hayatı nedeniyle köyünden ayrılan Ersin Erbakış, Tarım ve Orman Bakanlığının Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Projesi desteğiyle başladığı küçükbaş hayvancılık sayesinde yeniden yerleştiği Yalova'nın Fevziye köyünde üretim yaparak yaşamını sürdürüyor.

Lise yıllarına kadar ailesiyle birlikte Fevziye köyünde hayvancılık yapan Erbakış, üniversite eğitiminin ardından PVC doğrama, elektrik ve tersane sektöründe çalıştı. Uzun yıllar şehir yaşamının yoğun temposunda çalışan Erbakış, yaklaşık üç yıl önce köyüne dönme kararı aldı.

Köye yerleştikten sonra hayvancılığı yeniden yapmak isteyen Erbakış, Tarım ve Orman Bakanlığının ORKÖY desteğine başvurarak biri koç, 30'u koyun olmak üzere 31 küçükbaş hayvanı yüzde 20 hibeyle edindi.

Daha sonra 20 kuzu daha satın alarak sürüsündeki küçükbaş sayısını 51'e ulaştıran Erbakış, besiye aldığı 15 hayvanını satarak ilk kazancını elde etti. Hayvancılığın yanı sıra sebze yetiştiriciliği, arıcılık ve kümes hayvancılığı da yapan Erbakış, doğal üretimle yaşamını sürdürüyor.

"Sonunda köyümüze döndük"

Ersin Erbakış, AA muhabirine, şehir yaşamının kendisini zamanla yorduğunu belirterek, köye dönüş kararının hayatındaki en doğru adımlardan biri olduğunu söyledi.

Şehirde uzun saatler çalışmasına rağmen sürekli stres yaşadığını anlatan Erbakış, şunları kaydetti:

"Aile baskısından kurtulalım dedik ama şehir hayatındaki işveren baskısı aileden de betermiş. Sonunda köyümüze döndük. Burada daha fazla çalışıyorum ama gün sonunda huzurluyum. Sabah uyandığımda yorgun hissetmiyorum."

Erbakış, ORKÖY desteğiyle aldığı koyunlar sayesinde kısa sürede gelir elde etmeye başladığını ifade ederek, ilk doğan kuzuların satışından yaptığı ek harcamaları karşıladığını belirtti.

Köy yaşamının fedakarlık gerektirdiğini dile getiren Erbakış, doğayla iç içe üretmenin kendisine hem ekonomik hem de psikolojik açıdan önemli katkı sağladığını belirtti.

Erbakış, köye dönmeyi düşünenlere de tavsiyede bulunarak, hayvancılığın sabır isteyen bir iş olduğunu ancak severek yapıldığında önemli bir geçim kaynağına dönüştüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Yalova, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köyüne Dönerek Hayvancılıkla Geçimini Sağladı - Son Dakika

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