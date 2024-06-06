Kozan Belediyesi, sokak hayvanları için su çağrısı yaptı - Son Dakika
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Kozan Belediyesi, sokak hayvanları için su çağrısı yaptı

Adana'nın Kozan ilçesindeki sıcak hava nedeniyle belediye, vatandaşlara ve esnafa sokak hayvanları için su koyma çağrısında bulundu.

06.06.2024 13:34
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Tarihi sıcaklık belediyeye sokak hayvanları için çağrı yaptırdı

ADANA - Araç termometrelerinin 49 dereceyi gösterdiği Adana'nın Kozan ilçesinde belediye hoparlörden, ev ve iş yerlerin önüne su koyulması için çağrıda bulundu.

Tüm zamanların Haziran ayının sıcaklık rekorunun kırıldığı Kozan'da bugün meteorolojinin verilerine göre hava sıcaklığı 44 derece olurken araç termometreleri 49 dereceyi gösterdi. Sıcak hava nedeniyle insanlar kadar hayvanlarda çok etkilendi. Bu nedenle Kozan Belediyeli hoparlörlerden vatandaşlara ve esnafa herkesin iş yeri ile evinin önüne bir kap su koyması çağırısında bulundu.

Kozanlı esnaf ve vatandaşlar bu çağrıya uyarak iş yeri ile evlerinin önüne su koydu. Bazı hayvanların bu kaplardan su içtiği görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kozan Belediyesi, sokak hayvanları için su çağrısı yaptı - Son Dakika

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