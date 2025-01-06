Kozan\'da 5 Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 26 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, 56,45 gram uyuşturucu ve 39 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Ekipler, trafik denetiminde 28 sürücüye ceza kesti, 22 aracı trafikten men etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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