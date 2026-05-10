Kozan\'da Alkol İle Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Arda Ç., ağır yaralandı. Yapılan kontrollerde 1.37 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü A.Ç.Ç. gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Arda K.'nın kullandığı 01 AHK 907 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç.Ç. idaresindeki 01 RE 781 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arda K., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 1.37 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü A.Ç.Ç., gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.