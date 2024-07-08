Kozan'da Asayiş Uygulamalarında Yakalanan 5 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

Kozan ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada 28 noktada 222 emniyet personeliyle denetim yapıldı.
Uygulamalarda 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 35 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı, 15 araç ve 7 motosiklet trafikten men edildi.
Ekipler, çeşitli suçlardan aranması olan 5 şüpheliyi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.
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