Kozan'da asayiş uygulamasında 6 zanlı tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamalarını 29 Temmuz-5 Ağustos'ta farklı noktalarda sürdürdü.
Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 14 fişek ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerin trafik denetiminde ise 26 sürücüye para cezası uygulandı, 20 araç da trafikten men edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.
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