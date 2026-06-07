Kozan\'da Baba Oğul Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde baba ve oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Aydın Mahallesi'nde dün, iddiaya göre traktörle geldiği tarlada buğday biçen Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy'u (29) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan E.K, jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.K'nin kızının 2 yıl önce Ali Ersoy'un diğer oğlu Y.E. ile kaçarak evlendiği, aileler arasında bu nedenle husumet bulunduğu öne sürüldü.

Olay

Aydın Mahallesi'nde dün Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy (29), kendilerine ait tarlada buğday biçerken traktörle gelen E.K. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Av tüfeğiyle ateş açılan baba Ali Ersoy, olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralı olarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan oğlu Ömer Ersoy da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra kaçan saldırgan jandarma ekiplerince yakalanmıştı.