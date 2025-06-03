Kozan\'da Bursluluk Sınavında Birinci Olan Öğrencilere Ödül

Adana'nın Kozan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden 2 öğrenciye çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi.

Sınavda 80 sorunun tamamına doğru yanıt veren 5. sınıf öğrencileri Derviş Mete Arıkan ve Faruk Celil Taştan'ın başarısını kutlamak adına öğrenim gördükleri Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere çeyrek altın, tablet ve çiçek verildi.