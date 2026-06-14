Adana'nın Kozan ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maç dev ekrandan izlendi.
Vatandaşlar, maç için dev ekran kurulan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda bir araya geldi.
Kozan Belediyesi ekipleri, izleyicilere simit ve çorba ikram etti.
Futbolseverler, milli takımın grubundaki ilk mücadelesini coşkuyla izledi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika
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