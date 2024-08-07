Kozan'da düşen helikopter sudan çıkarıldı - Son Dakika
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Kozan'da düşen helikopter sudan çıkarıldı

Kozan\'da düşen helikopter sudan çıkarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopter, su altı arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

07.08.2024 22:20
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Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopter sudan çıkarıldı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timlerince "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda dün başlatılan ve akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Su seviyesi düşürülen baraj gölünde, dün yaklaşık 35-40 metre derinlikte bir kısmı balçıkta olan helikopteri kaldırma balonlarıyla 15 metre derinliğe çıkaran ekipler, çalışmalarını sürdürdü.

Dalgıçlar, baraj gölünde helikopterin bağlı olduğu kaldırma balonlarına hava vererek helikopteri yüzeye yaklaştırdı.

Daha sonra iki botla çekilerek yaklaşık 3 kilometre mesafedeki kıyıya yaklaştırılan helikopter, vinç yardımıyla karaya çıkarıldı.

Vinçle tıra yüklenen helikopterin incelenmek üzere Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan helikopter kırıma uğramış, 3'ü Rus uyruklu 5 kişilik mürettebat kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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