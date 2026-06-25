Kozan\'da Ev Yangını: 67 Yaşındaki Kadın Hastaneye Kaldırıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen Sultan A. (67), hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, evde hasara neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Bağlar Mahallesi Memiköy Caddesi'ndeki Sultan A.'ya ait tek katlı müstakil evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Sultan A., komşularının yardımıyla evden çıktı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Sultan A., Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sultan A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.