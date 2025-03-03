Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat-3 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmaya 320 personel katıldı.
Firari 12 şüpheli ve 2 hükümlünün yakalandığı çalışmada, 3 ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.
Uygulamada 46 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden para cezası uygulandı, 15 araç ve 6 motosiklet trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Güvenlik Uygulaması: 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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