Kozan'da İmece Usulü Kabak Tatlısı - Son Dakika
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Kozan'da İmece Usulü Kabak Tatlısı

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Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar imece usulüyle kabak tatlısı hazırladı, lezzet sofraları süslüyor.

27.01.2025 11:15
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Bal Kabakları imece usulü tatlıya dönüştü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar bahçede imece usulü kazanlarda kabak tatlısı yaptı.

Kışın Adana ve Hatay bölgesinde sofraların vazgeçilmezi olan kabak tatlısı için Kozan'da kadınlar imece ulusu hazırladıkları bal kabakları için kazan başında mesai yaptı. Bal kabaklarını bir gün önceden küçük küçük kesen kadınlar ardından çıtır olması için bir gün söndürülmüş kireçte bekletti. Kadınlar odun ateşinde kazanda kabakları yaklaşık 5 saat kaynattıktan sonra sofralara muhteşem bir tatlı sunuyor.

Kabak tatlısı yapan Ayşe Ayhan, "Lezzeti vazgeçilmezi olsa da mesaisi zor bir tatlı. Biz yaklaşık 30 kilo kabağı bir gün önce imece usulü kestik dilimledik. Bir gün sönmüş kireçte beklettik. Kireçte bekletmemizin nedeni çıtır kıvama ulaşması. Saatlerce odun ateşinde kaynıyor. Kış boyu yemeklerde, çayın yanında bölgemizde sık kullanılan bir lezzet" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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