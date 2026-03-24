Kozan\'da Koyun Sürüsüne Otomobil Çarptı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 7 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, D.A.T. idaresindeki otomobil, Yassıçalı Mahallesi'nde Onur Çakır'a ait koyun sürüsüne çarptı.
Sürüdeki 7 koyun telef oldu, otomobilde hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri kaza yerinde incelemede bulunurken Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise temizlik çalışması yaptı.
