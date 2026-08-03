Kozan'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda plakaları öğrenilemeyen S.K. idaresindeki otomobil ile O.F.A'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosikletteki O.F.A. ve O.Y. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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