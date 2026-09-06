Kozan'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü hastaneye kaldırıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
B.A. (23) idaresindeki 01 BCS 447 plakalı motosiklet, Çanaklı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan B.A'ya (18) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, kazada yaralanan sürücü ve yayayı Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA
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