Kozan'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı ile Andıl Caddesi kavşağında meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 01 EE 719 plakalı otomobil ile A.D. idaresindeki 06 BTM 453 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 BTM 453 plakalı otomobilin sürücüsü A.D. yaralandı. Yaralı, olay yerinden özel bir araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.