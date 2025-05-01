Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Sinan B'nin (48) kullandığı 80 LF 200 plakalı otomobil, Kozan-Adana kara yolunun Tırmıl mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile Şevval H. (27), Nuray B. (42) ve Fatma H. (61) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı - Son Dakika
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