Kozan\'da park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kozan'da park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde H.K'nin kullandığı 01 ASG 392 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan H.K. ile A.S.K'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA
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