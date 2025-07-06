Kozan'da Park Halindeki Minibüs Yandı

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Murat A'ya ait 01 ABZ 231 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi Şen Sokak'ta park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
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