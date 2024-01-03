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Adana'nın Kozan ilçesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi - Son Dakika
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Adana'nın Kozan ilçesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan 12 asker için Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından anma programı düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu. Programa şehit aileleri, gaziler ve ilçe yetkilileri katıldı.

Adana\'nın Kozan ilçesinde şehitler için Kur\'an-ı Kerim okundu, dua edildi
03.01.2024 - 18:05,
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Adana'nın Kozan ilçesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Dayanışma Derneğince, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için anma programı düzenlendi.

Dernek binasındaki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua okundu.

Programa şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık ile Dernek Başkanı Sümmani Göztaş katıldı.

Kaynak: AA
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