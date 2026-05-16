Kozan'da Şiddet: Darbedilen Kişi Hayatını Kaybetti
16.05.2026 22:32
Arkadaşının darbettiği Muhammet Hasan Koca, hastanede yaşamını yitirdi; zanlı tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşı tarafından darbedilen kişi tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 12 Mayıs'ta özel bir araçla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen ve darbedilerek ağır yaralı olduğu anlaşılan Muhammet Hasan Koca, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Koca, 15 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Koca'nın hastaneye getirilmesinden itibaren araştırma başlatan polis, bu kişinin M.A.G'yle ilçede kaldığı evi belirledi.

Eve operasyon düzenleyen polis, zanlının kaçtığını belirledi.

Evde yapılan incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir keser ele geçirildi.

Araştırmasını genişleten polis, zanlıyı Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Koca ile M.A.G'nin döner ustası oldukları, çalışmak için geldikleri Kozan'da birlikte kaldıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

