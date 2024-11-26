Kozan'da Şiddetli Rüzgar Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

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- Kozan'da şiddetli rüzgar sonrası hasar tespit çalışması

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 24-25 Kasım tarihlerinde yaşanan şiddetli rüzgarda hasar gören tarım alanları ve iş yerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü, Kozan Belediyesi'ne bağlı AKOM ekipleri şiddetli rüzgar sonrası saha incelemelerini sürdürürken ilçede tarımsal alanlar, ev ve iş yerinde oluşan hasarlar tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri Bucak Mahallesinde bulunan seralarda hasar tespit çalışmasını gerçekleştirirken AKOM ekiplerince saha taramasında Karacaoğlan, Yarımoğlu, Eski Kabasakal, Tavşantepe, Tufanpaşa, Ağlıboğaz, Çandık ve Bulduklu Mahallelerinde toplam 8 evde, 4 resmi kurum binasında çatı uçması tespit edilirken kırılan ve tehlike arz eden 5 ağaç budandı. Ekipler, toplamda 18 vakayı kayıt altına alarak gerekli müdahaleyi yaptı.

Dağılcak yolunda bulunan bir iş yerinin duvarının yıkılması sonucu son anda kurtulduğunu aktaran Ali Uçar isimli vatandaş, korku içinde koltukta uzanırken uyandığını ve her şeyin dakikalar içinde uçarak yıkıldığını aktardı. Büyük bir afet atlattıklarını aktaran Uçar, devrilen dolabın çivilerinin üzerine düşmeden ucuz atlattığını kaydetti.