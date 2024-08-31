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Kozan'da şimşekler geceyi aydınlattı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ile birlikte şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yarım saat boyunca etkili olan şiddetli yağış ile birlikte gökyüzünde peş peşe şimşekler çaktı.

Birbiri ardına çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.