Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.D. idaresindeki otomobil Andıl Caddesi'ndeki kavşakta Ö.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.D, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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