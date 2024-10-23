Kozan\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Özge Demiryürek (30) yönetimindeki 01 FA 754 plakalı otomobil, Güneri Mahallesi'nde park halindeki 01 AKS 507 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada Demiryürek (30) ile Kerziban Demir (43) ve 4 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.