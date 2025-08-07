Kozan\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Arap Camisi kavşağında Ahmet A. yönetimindeki 80 KR 216 plakalı otomobil ile Ahmet B. idaresindeki 01 RG 181 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ahmet A. ile araçtaki Mehmet Can K. ve Hasibe K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan otomobillerin kavşakta çarpışma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
