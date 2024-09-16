Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, C.G. idaresindeki 01 ANG 965 plakalı otomobil, Karacoğlan Mahallesi'ndeki kavşakta D.A. yönetimindeki 01 TG 974 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada E.Ö. yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı E.Ö. ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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