Kozan'da Traktörle Çarpışan Cipte 4 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir cip, traktörle çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasında.
Adana'nın Kozan ilçesinde traktörle çarpışan cipteki 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Bucak Mahallesi'nde 24 Temmuz'da plakaları öğrenilemeyen S.U'nun kullandığı cip ile B.A. idaresindeki traktörün çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.
Kayıtta cipin, sürücüsünün yol kenarındaki park alanına girmek için manevra yaptığı traktörle çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlanması yer aldı.
Cipteki 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan traktör sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
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