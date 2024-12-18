Adana'nın Kozan ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler, giydikleri yöresel kıyafetlerle katıldı.
Etkinlikte, geleneksel Türk yemekleri ve el emeği ürünler sergilendi.
Okul bahçesine getirilen yerli otomobil Togg ve yerli traktör Erkunt, öğrencilere tanıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı - Son Dakika
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