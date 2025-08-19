Kozan\'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobil Faciası

ADANA'nın Kozan ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden 5 kişiden sürücü Engin Eldaş (23) ile Defne Yılmaz'ın (4) cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, ilçeye bağlı Marankeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsü Engin Eldaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 70 metre yükseklikten taklalar atıp yuvarlanan otomobil, demir yığını haline geldi. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin araçtan çıkardığı Engin Eldaş, Fatma Eldaş, Selbihan Balta, Duygu Yılmaz ve kızı Defne Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatma, Eldaş, Selbihan Balta ve Duygu Yılmaz'ın cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Sürücü Engin Eldaş ile Defne Yılmaz ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsileri tamamlanan Eldaş ile Defne'nin cenazeleri, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, defnedilmek üzere Kozan'a götürüldü.