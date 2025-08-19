Kozan\'da Uçurumda Kaza: 5 Ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu ölen 1'i çocuk 5 kişinin cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Engin Eldaş'ın kullandığı 38 D 0066 plakalı otomobilin Marankeçili mevkisinde uçuruma devrilmesi sonucu ölen 1'i çocuk 5 kişinin cenazesinin bulunduğu yerden çıkartılması için 112 Acil Sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timinin (JAK) yürüttüğü çalışmalar tamamlandı.
Ekipler, 70 metrelik uçurumda yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından cenazeleri çıkardı.
Kazada ölen Engin Eldaş, Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz'ın (4) cenazeleri, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
