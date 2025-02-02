Kozan\'da Yangın: İki Katlı Ev Hasar Gördü

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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde İsmail Azgın'a ait iki katlı evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.