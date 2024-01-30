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Kozan'da yapılan operasyonda bin 782 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Kozan'da yapılan operasyonda bin 782 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesindeki bir evde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bodrumdaki zulada bin 782 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 şarjör ve 6 mermi bulundu. Operasyon sonucunda S.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Kozan\'da yapılan operasyonda bin 782 uyuşturucu hap ele geçirildi
30.01.2024 - 04:37,
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Adana'nın Kozan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bin 782 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu eve baskın yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bodrumdaki zulada bin 782 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 şarjör ve 6 mermi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.A. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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