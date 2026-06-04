Kozan\'da Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Adana'da Kozan Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisinde kursiyer ve eğitmenlerin hazırladığı ürünler tanıtıldı.
Kozan Belediye Sosyal Tesisi'ndeki serginin açılışında, halk oyunları ekibi gösteri sundu.
Sergide, kursiyer ve eğitmenlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler yer aldı.
Açılışa katılan Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş ve Kozan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Osmanca, stantları gezip ürünleri inceledi.
Osmanca, programda yaptığı konuşmada, merkezde düzenlenen 560 kursta 8 bin 310 kursiyerin eğitim aldığını söyledi.
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