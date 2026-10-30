Kozan'da Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri futbol turnuvasında madalya aldı

Kozan'da Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri futbol turnuvasında madalya aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Ortaokulu'nda sınıflar arası futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvada öğrencilere madalya ve hediye verildi; maçları Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, kurum müdürleri ve veliler izledi.
Adana'nın Kozan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.
Yunus Emre Ortaokulu'nda, öğrenciler arasında sportif rekabeti ve dayanışmayı artırmak amacıyla sınıflar arası futbol turnuvası gerçekleştirildi.
Turnuva sonunda öğrencilere katılımlarından dolayı madalya ve hediye takdim edildi.
Maçları Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, kurum müdürleri, davetliler ve veliler de takip etti.
Kaynak: AA
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