Kozan'ın kurtuluşunun 106. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozan'ın kurtuluşunun 106. yılı coşkuyla kutlandı

Kozan\'ın kurtuluşunun 106. yılı coşkuyla kutlandı
02.06.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Kozan'da düşman işgalinden kurtuluşun 106. yıl dönümü törenle kutlandı. Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın katıldığı etkinlikte 106 metrelik bayrak açıldı, kortej yürüyüşü yapıldı ve şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Top atışıyla başlayan etkinliklere katılan Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, protokol üyeleri ve vatandaşlar, açtıkları 106 metrelik Türk bayrağıyla Hoşkadem Camisi'ne yürüdü.

Korteje, mehteran takımı ve atlı birlik de eşlik etti.

Cami önündeki Kurtuluş Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Törende konuşan Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

Öğrencilerin gösteri sunduğu program, şehitlik ziyaretiyle son buldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Tören, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozan'ın kurtuluşunun 106. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı 14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
Eyüpsultan’da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı Eyüpsultan'da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı
Noa Lang değil Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer Noa Lang değil! Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer
Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye’de neden hala faaliyette Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye'de neden hala faaliyette?
Travis Scott konserinden sonra ABD’li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza Travis Scott konserinden sonra ABD'li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza

14:10
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
14:10
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 14:26:14. #7.12#
SON DAKİKA: Kozan'ın kurtuluşunun 106. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.