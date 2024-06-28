Kozan Kent Konseyi'nde Yeni Başkan Seçildi - Son Dakika
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Kozan Kent Konseyi'nde Yeni Başkan Seçildi

Kozan Kent Konseyi olağan genel kurulunda, Mehmet Can Karaoğlan başkanlığa seçildi. Kozan Belediyesi Millet Bahçesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, başkan Derya Tüfekli yeniden aday olmadı. Tek listeyle girilen seçimde Mehmet Can Karaoğlan, oy birliğiyle yeni başkan seçildi. Karaoğlan, kent konseylerinin kuruluş amacına uygun hareket ettiği takdirde bir şehrin gelişmişlik düzeyine katkı sağladığını ve değer kattığını belirterek, eğitim, kültür, sanat, turizm, tarım, hayvancılık ve şehircilik gibi alanlarda yapacakları projelerle daha yaşanabilir bir Kozan hayalini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

28.06.2024 14:49
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Kozan Kent Konseyi olağan genel kurulunda, Mehmet Can Karaoğlan başkanlığa seçildi.

Kozan Belediyesi Millet Bahçesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, başkan Derya Tüfekli yeniden aday olmadı.

Tek listeyle girilen seçimde Mehmet Can Karaoğlan, oy birliğiyle yeni başkan seçildi.

Karaoğlan, yaptığı konuşmada, kent konseylerinin kuruluş amacına uygun hareket ettiği takdirde bir şehrin gelişmişlik düzeyine katkı sağladığını ve değer kattığını belirterek, eğitim, kültür, sanat, turizm, tarım, hayvancılık ve şehircilik gibi alanlarda yapacakları projelerle daha yaşanabilir bir Kozan hayalini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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