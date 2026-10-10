Kozan Ticaret Odası\'nda Volkan Bayrakçı 19 meclis üyesinden 10 oyla başkan seçildi

Kozan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Bayrakçı oldu.

Odada yapılan seçimlerde, mevcut başkan Mustafa Kandemir'in aday olduğu beyaz liste ile Volkan Bayrakçı'nın yer aldığı mavi liste yarıştı.

Seçimlerde 19 meclis üyesinden 10'unun oyunu alan Bayrakçı, yeni başkan oldu.

Bayrakçı, bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı Mustafa Kandemir'e teşekkür etti.