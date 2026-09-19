Kozinoğlu soruşturmasında iki eski savcıya tutuklama, iki kişiye ev hapsi talep edildi

ESKİ MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheliler Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur "kasten öldürme" suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe sevk edilirken, eski Başsavcı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan ise "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.