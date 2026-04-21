Kozluk'ta Akıl Oyunları Turnuvası Yapıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi.

Kozluk Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya, 121 öğrenci katıldı.

Öğrencilerin zihinsel gelişimlerini desteklemek, stratejik düşünme becerilerini güçlendirmek ve eğlenerek öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla yapılan turnuvada, 10 farklı kategoride dereceye giren öğrenciler, ilçeyi 6 Mayıs'ta düzenlenecek olan il turnuvasında temsil edecek.