Kozluk\'ta Heyelanlar Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanlarda kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanlarda kapanan yolların ulaşıma açılması için İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar kapsamında Yenidoğan (Ase), Yazılı ve Kayadibi köy yolları yeniden ulaşıma açılmıştır. Kozluk Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlanmakta, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına çalışmalar aralıksız devam etmektedir."