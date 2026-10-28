Kozluk'ta İlçe Sağlık Müdürlüğü meme kanseri farkındalığı için stant açtı - Son Dakika
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Kozluk'ta İlçe Sağlık Müdürlüğü meme kanseri farkındalığı için stant açtı

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Kozluk\'ta İlçe Sağlık Müdürlüğü meme kanseri farkındalığı için stant açtı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince stant açıldı. Stantta hasta ve hasta yakınlarına erken teşhisin önemi, hastalığın belirtileri ve düzenli sağlık kontrolleri anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında vatandaşların bilinçlendirilmesi için stant açıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan stantta, eğitim birimleri tarafından hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretçilere ve vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemi, hastalığın belirtileri ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliğiyle ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: AA
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