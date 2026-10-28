Kozluk\'ta İlçe Sağlık Müdürlüğü meme kanseri farkındalığı için stant açtı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında vatandaşların bilinçlendirilmesi için stant açıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan stantta, eğitim birimleri tarafından hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretçilere ve vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemi, hastalığın belirtileri ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliğiyle ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.