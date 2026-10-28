Kozluk\'ta İlçe Sağlık Müdürlüğü meme kanseri farkındalığı için stant açtı

Kozluk'ta İlçe Sağlık Müdürlüğü meme kanseri farkındalığı için stant açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Kozluk ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince stant açıldı. Stantta hasta ve hasta yakınlarına erken teşhisin önemi, hastalığın belirtileri ve düzenli sağlık kontrolleri anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında vatandaşların bilinçlendirilmesi için stant açıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan stantta, eğitim birimleri tarafından hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapıldı.
Ziyaretçilere ve vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemi, hastalığın belirtileri ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliğiyle ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.
Kaynak: AA
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