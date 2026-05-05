Kozluk'ta Sağlık İçin Doğa Yürüyüşü
Kozluk'ta Sağlık İçin Doğa Yürüyüşü

05.05.2026 19:41
Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen etkinlikle sağlık çalışanları doğa yürüyüşü yaptı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Kozluk Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, ilçedeki Ayngebire Şelalesi bölgesinde bir araya gelen sağlık çalışanları doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Batman İl Sağlık Müdürü Murat Solmaz, yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamın temelinde hareketin yer aldığını belirtti.

Günlük yaşamda fiziksel aktiviteyi artırmanın birçok kronik hastalığın önlenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Solmaz, "Bu tür etkinliklerle hem sağlık çalışanlarımızda hem de toplumumuzda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Herkesi daha aktif bir yaşam tarzını benimsemeye davet ediyoruz." dedi.

Kozluk İlçe Sağlık Müdürü ve Devlet Hastanesi Başhekimi Fırat Güneş de düzenli yürüyüşün kalp ve damar sağlığını koruduğunu, kilo kontrolüne yardımcı olduğunu ve stres seviyesini azalttığını belirterek, günde en az 30 dakika yapılacak yürüyüşün sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Hemşire Kübra Belim ise yaklaşık 2 saat süren yürüyüşün kendisinde olumlu etki bıraktığını belirterek, bundan sonra düzenli olarak her gün en az yarım saat yürümeyi düşündüğünü dile getirdi.

Ebe Semanur Tilki de etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yürüyüşün düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Yürüyüşe, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Selami Yunus Ertek, Batman Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Tahir Yarba ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Feyat Tunç da katıldı.

Kaynak: AA

