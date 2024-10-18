Kozluk'taki İstismar İddiası: Soruşturma Yeniden Başlatıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 7 Ocak'ta Batman'ın Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan 8 yaşındaki Ş.S'nin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararına yapılan itiraz kabul edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Bakanlık avukatları, takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturmaya devam edilmesi talebiyle itirazda bulundu.

Nöbetçi Batman Sulh Ceza Hakimliğince itirazın kabul edilmesi üzerine soruşturma yeniden başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 8 yaşındaki Ş.S'ye yönelik "cinsel istismar" olup olmadığı araştırılarak rapor hazırlanacağı öğrenildi.

Olayın geçmişi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığından 9 Ocak 2024'te olaya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgiler verilmişti:

"7 Ocak 2024'te Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan mağdur kız çocuğunun tedavisine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilmektedir. Soruşturmayla ilgili tüm deliller ivedi bir şekilde toplanmış olup, bazı yerel basın organlarının sosyal medyalarında iddia edildiği üzere olayla ilgili bu aşamada gözaltına alınan kimse bulunmamaktadır. Soruşturmaya konu intihar olayının nedenine ilişkin araştırmaya, Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."

Başsavcılık soruşturma sonucunda takipsizlik kararı vermiş, bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz etmişti.