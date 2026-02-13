Kozmik Senfoni Türkiye Prömiyeri Yapıldı - Son Dakika
Kozmik Senfoni Türkiye Prömiyeri Yapıldı

13.02.2026 22:53
CSO, Mehmet Ünal'ın dijital enstrümanlarla yaptığı 'Kozmik Senfoni'yi sahneledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), deneysel besteci ve müzisyen Mehmet Ünal'ın evrenin sesini dijital enstrümanlarla duyurmaya çalıştığı "Kozmik Senfoni" eserinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konserde, evrenin varoluşunu ve bilincin oluşum sürecini müzikal bir anlatıyla ele alan eser, orkestranın akustik yapısını dijital enstrümanlar ve görsel tasarım unsurlarıyla bir araya getirildi.

Yaklaşık bir saat süren konser boyunca salon, projeksiyon yansımalarıyla çok katmanlı bir görsel atmosfer içine alındı.

Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yönetimindeki orkestranın geleneksel senfonik yapısı ile besteci tarafından geliştirilen dijital enstrümanlar eş zamanlı olarak kullanıldı.

"Yeni teknolojileri alıp onları müziği icra etme biçiminde kullanan kişileriz"

Dinleyicilere konser ve dijital enstrümanlar hakkında bilgi veren Ünal, "Benim çocukluk hayalimdi CSO'da müzisyen olmak. O yüzden bugün benim için çok ayrı." dedi.

Kendisini "deneysel besteci" olarak tanımlayan Ünal, "Ben deneysel bestecileri kaşiflere benzetiyorum. Yani bizlerin amacı aslında o buzları kıran gemiler gibi. Gidilmemiş yollardan gitmeye çalışan, yeni tınıları arayan, yeni enstrüman şekillerini arayan, sanat yapmak için yeni teknolojileri alıp onları müziği icra etme biçiminde kullanan kişileriz." ifadelerini kullandı.

Ünal, konserde kullanılan "Faz", "Spectra" ve "VR" enstrümanlarının çalışma prensiplerine ilişkin bilgiler paylaşarak, bu sistemlerin ses üretimini klasik enstrüman mantığının ötesine taşıdığını aktardı.

Orkestranın akustik yapısı ile dijital görsellerin eş zamanlı ilerlediği konser, dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Konsere, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Kaynak: AA

