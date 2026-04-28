KPMG ve ideasoft\'tan Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu

KPMG ve ideasoft iş birliğiyle hazırlanan 'Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu' yayınlandı. Rapora göre, 2020'de 260 milyar TL olan internetten kartlı ödeme hacmi 2025'te 7,3 trilyon TL'ye ulaşarak 28 kat büyüdü. Ortalama sepet tutarı 9,4 kat artarken, işlem adedi 848 milyondan 2,8 milyara yükseldi. İnternet kullanım oranı yüzde 79'dan yüzde 90,9'a, çevrimiçi alışveriş yapanların oranı ise yüzde 36,5'ten yüzde 55,7'ye çıktı.

Gün içinde e-ticaret işlem yoğunluğu 13:00-15:00 saatleri arasında zirve yaparken, haftalık bazda alışveriş hafta başında yoğunlaşıyor. Coğrafi dağılımda İstanbul yüzde 46,2 ile ilk sırada, Ankara yüzde 9 ve İzmir yüzde 6,4 ile takip ediyor. ideasoft CEO'su Sinan Akdal, veri odaklı stratejilerin önemini vurgularken, KPMG ortağı Bükre Bektaş dijital dönüşümün sadece teknoloji yatırımı olmadığını belirtti.