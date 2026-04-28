KPMG ve ideasoft'tan Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu - Son Dakika
KPMG ve ideasoft'tan Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu

KPMG ve ideasoft\'tan Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu
28.04.2026 18:00
2020-2025 döneminde kartlı ödeme hacmi 28 kat büyüyerek 7,3 trilyon TL'ye ulaştı. E-ticaret artık ana akım haline geldi.

KPMG ve ideasoft iş birliğiyle hazırlanan 'Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu' yayınlandı. Rapora göre, 2020'de 260 milyar TL olan internetten kartlı ödeme hacmi 2025'te 7,3 trilyon TL'ye ulaşarak 28 kat büyüdü. Ortalama sepet tutarı 9,4 kat artarken, işlem adedi 848 milyondan 2,8 milyara yükseldi. İnternet kullanım oranı yüzde 79'dan yüzde 90,9'a, çevrimiçi alışveriş yapanların oranı ise yüzde 36,5'ten yüzde 55,7'ye çıktı.

Gün içinde e-ticaret işlem yoğunluğu 13:00-15:00 saatleri arasında zirve yaparken, haftalık bazda alışveriş hafta başında yoğunlaşıyor. Coğrafi dağılımda İstanbul yüzde 46,2 ile ilk sırada, Ankara yüzde 9 ve İzmir yüzde 6,4 ile takip ediyor. ideasoft CEO'su Sinan Akdal, veri odaklı stratejilerin önemini vurgularken, KPMG ortağı Bükre Bektaş dijital dönüşümün sadece teknoloji yatırımı olmadığını belirtti.

Son Dakika Güncel KPMG ve ideasoft'tan Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu - Son Dakika

Belçika’da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Murat Boz’dan Gülistan Doku için anlamlı ağıt: Geliri çocuklara bağışlanacak Murat Boz’dan Gülistan Doku için anlamlı ağıt: Geliri çocuklara bağışlanacak
“Avukatız” dediler, milyonları topladılar “Avukatız” dediler, milyonları topladılar
Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars servis aracının altında can verdi Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars servis aracının altında can verdi
Tüm ülkeyi karıştıran olay VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı Tüm ülkeyi karıştıran olay! VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı
İlk görüşme gizlice gerçekleşti Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor

18:02
Osimhen’i karakola şikayet ettiler Nedeni bomba
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
17:50
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
17:45
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’un yeni adresi
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi
16:55
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
SON DAKİKA: KPMG ve ideasoft'tan Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu - Son Dakika
Advertisement
