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KPSS Alan Bilgisi Sınavı'nın son oturumu başladı

ANKARA - Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturum başladı.

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumuna başvuran adaylar, 30 il, 35 sınav merkezinde 09.00 itibarıyla merkeze alınmaya başlandı. Girişte detaylı aramaya tabi tutulan adaylar, yanlarında toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı. Saat 10.00'a kadar sınav merkezine adaylar alınmaya devam edildi. Ardından kapılar kapatıldı. Saat 10.15 itibarıyla da sınav başladı.

Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.