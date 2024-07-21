KPSS Alan Bilgisi Sınavı'nın son oturumu başladı - Son Dakika
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KPSS Alan Bilgisi Sınavı'nın son oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi sınavının üçüncü oturumu olan işletme, muhasebe ve istatistik testleri başladı. 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına başvuran adaylar, 30 il ve 35 sınav merkezinde sınav saatine kadar alındı. Adaylar, girişte detaylı aramadan geçirildi ve takı gibi eşyaları yanlarında bulundurmamaları konusunda uyarıldı. Sınav sonuçları ise 23 Ağustos'ta açıklanacak.

21.07.2024 23:42
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KPSS Alan Bilgisi Sınavı'nın son oturumu başladı

ANKARA - Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturum başladı.

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumuna başvuran adaylar, 30 il, 35 sınav merkezinde 09.00 itibarıyla merkeze alınmaya başlandı. Girişte detaylı aramaya tabi tutulan adaylar, yanlarında toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı. Saat 10.00'a kadar sınav merkezine adaylar alınmaya devam edildi. Ardından kapılar kapatıldı. Saat 10.15 itibarıyla da sınav başladı.

Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: İHA

KPSS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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