KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumları Sona Erdi - Son Dakika
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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumları Sona Erdi

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi. Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde uygulanan sınavda 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

14.07.2024 15:23
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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi.

2024-KPSS oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür testi saat 12.25'te sona erdi.

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde uygulanan 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptığı ilk oturumda, adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi.

Sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te başlayacak. Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan oturumda adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

"Tekrar gireceğim"

Sınava ikinci kez girdiğini belirten Aleyna Çayır, "Çok çalışmadığım için çok da iyi değildi. Çevre mühendisiyim, 85 puan almayı hedefliyordum. Tekrar gireceğim ama bu sefer çalışacağım" dedi.

"Olmazsa tekrar denemem"

Sınav süresinin yetmediğini Şenol Suat, "Türkçe ile coğrafyada biraz zorlandım, matematik kolaydı. İkinci defa giriyorum. Süre yetmedi. Matematikte soruları yarıda bırakmak zorunda kaldım. Önceki girdiğim sınavdan daha zordu. Olmazsa tekrar denemem. Muhtemelen son sınavım olacak" ifadelerini kullandı.

Sınava çok fazla hazırlanmadığını dile getiren Rümeysa Kılcı, "Çok fazla hazırlanarak girmedim. Süre biraz zorladı. Genel yetenek, genel kültür kısmı kolaydı. Daha önce de girmiştim. Hukuk mezunuyum, uzmanlık için girdim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, KPSS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumları Sona Erdi - Son Dakika

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